|
|
Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:59
Вот интересно,сколько буду я получать как уборщица в 2019 году?Про нас интересно не забыли?????
-
fartovayav
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 06.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 11:18
sena_2008atp написав:
galex
Средний прожиточный минимум с 1.12.2018г.составляет 1853гр.Минимальная пенсия с 1.12.2018г. 1497гр.Угадай с одного раза,что больше.
о минимальной пенсии речи не было. средняя больше.
-
galex
-
-
- Повідомлень: 2555
- З нами з: 20.04.16
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 456 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|99
|
|
|2
|119
|
|
|1
|88
|
П'ят 30 лис, 2018 10:11
otg