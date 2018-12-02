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Президент розповів, коли середня
зарплата може зрости до...

Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:59

Вот интересно,сколько буду я получать как уборщица в 2019 году?Про нас интересно не забыли?????
fartovayav
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:18

  sena_2008atp написав:galex
Средний прожиточный минимум с 1.12.2018г.составляет 1853гр.Минимальная пенсия с 1.12.2018г. 1497гр.Угадай с одного раза,что больше.


о минимальной пенсии речи не было. средняя больше.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:23

jeugen
По ПІАР ми маємо 3 найбільш впливові та очікувані особи:
- Порошенко;
- Тимошенко;
- Зеленський.


Порошенко и Тимошенко были. Не скажу что они супер в управлении страной. Порошенко имел возможности для реформ но не воспользовался... Тимошенко все перевела на ручное управление. Я не жду от Зеленского чудес. Но власть должна обновляться. должны приходить новые люди. В этом суть развития и возможность перемен. По остальным - согласен что это массовка.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:27

Re: Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до

порохоботов то набежало, посмотри. Искренне верящим, что нужно избрать презом чучело, отправившее 21 моряка русским на расстрел и плен (сбу-шников не считаю - эти знали куда плывут). жуковым себя вообразил - нарожают!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:32

Имеет ли он право употреблять слоган "Может вырасти до ...". Это "До..." напоминает рекламу "До 10 раз больше" и т. д. Ведь это должны быть железобетонные заявления президента, а не размазанные и неопределенные слоганы менеджера по рекламе.
nik1
 
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