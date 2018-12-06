Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до...
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По ПІАР ми маємо 3 найбільш впливові та очікувані особи: - Порошенко; - Тимошенко; - Зеленський.
Порошенко и Тимошенко были. Не скажу что они супер в управлении страной. Порошенко имел возможности для реформ но не воспользовался... Тимошенко все перевела на ручное управление. Я не жду от Зеленского чудес. Но власть должна обновляться. должны приходить новые люди. В этом суть развития и возможность перемен. По остальным - согласен что это массовка.
Имеет ли он право употреблять слоган "Может вырасти до ...". Это "До..." напоминает рекламу "До 10 раз больше" и т. д. Ведь это должны быть железобетонные заявления президента, а не размазанные и неопределенные слоганы менеджера по рекламе.