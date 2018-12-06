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Президент розповів, коли середня
зарплата може зрости до...

Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:59

Вот интересно,сколько буду я получать как уборщица в 2019 году?Про нас интересно не забыли?????
fartovayav
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:18

  sena_2008atp написав:galex
Средний прожиточный минимум с 1.12.2018г.составляет 1853гр.Минимальная пенсия с 1.12.2018г. 1497гр.Угадай с одного раза,что больше.


о минимальной пенсии речи не было. средняя больше.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:23

jeugen
По ПІАР ми маємо 3 найбільш впливові та очікувані особи:
- Порошенко;
- Тимошенко;
- Зеленський.


Порошенко и Тимошенко были. Не скажу что они супер в управлении страной. Порошенко имел возможности для реформ но не воспользовался... Тимошенко все перевела на ручное управление. Я не жду от Зеленского чудес. Но власть должна обновляться. должны приходить новые люди. В этом суть развития и возможность перемен. По остальным - согласен что это массовка.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:32

Имеет ли он право употреблять слоган "Может вырасти до ...". Это "До..." напоминает рекламу "До 10 раз больше" и т. д. Ведь это должны быть железобетонные заявления президента, а не размазанные и неопределенные слоганы менеджера по рекламе.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:57

nik1
Железобетонные заявления были. И как кандидата в Президенты, и уже как Президента:
- Получать он будет тысячу гривен в день. Его жизнь будет застрахована и здоровье на 1 миллион гривен.
- Когда это будет?
- Запиши: 26-го мая. 26-го мая.

https://www.youtube.com/watch?v=WzkUE7yxZpA
Выборы Президента Украины были 25-го мая...

Ниже - данные 8-месячной давности, что-то может и изменилось, но новее не нашел:
Доллар по 10 и продажа Roshen: сколько обещаний из предвыборной риторики выполнил Порошенко
29 марта 2018

https://ru.slovoidilo.ua/2018/03/29/inf ... poroshenko
Долгожданный безвиз и процветающие оффшоры: как Порошенко выполняет свою предвыборную программу
29 марта 2018

https://ru.slovoidilo.ua/2018/03/29/inf ... -programmu
Не «рошеном» единым. Как Порошенко выполняет обещания, данные в статусе президента
29 марта 2018

https://ru.slovoidilo.ua/2018/03/29/inf ... prezidenta

Поэтому он учел свои "ошибки" и теперь у него
размазанные и неопределенные слоганы менеджера по рекламе.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:41

  fartovayav написав:Вот интересно,сколько буду я получать как уборщица в 2019 году?Про нас интересно не забыли?????

Я суменіваюсь що Ви бюджетник. А тому спитайте у свого роботодавця.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:26

  SMOKE написав:
  Ratatui написав:Высоко взлетел товарищ, но недолго слава богу летать осталось. месяца четыре. И сможет идти в бизнес увеличивать зарплаты. :mrgreen:

С большой вероятностью будет Порох выбран дальше. Лучше кандидатуры и близко пока нет. Все - разительно хуже. Хотя посмотрим, кто ещё выставит свою кандидатуру.



Вы ещё скажите, что кролик с украинской песней, танцем и вареником имеет шансы. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:31

  Ratatui написав:
  SMOKE написав:
  Ratatui написав:Высоко взлетел товарищ, но недолго слава богу летать осталось. месяца четыре. И сможет идти в бизнес увеличивать зарплаты. :mrgreen:

С большой вероятностью будет Порох выбран дальше. Лучше кандидатуры и близко пока нет. Все - разительно хуже. Хотя посмотрим, кто ещё выставит свою кандидатуру.



Вы ещё скажите, что кролик с украинской песней, танцем и вареником имеет шансы. :mrgreen:


Только в Украине вор может может отсидеться заграницей, а не в тюрьме и снова, как ни в чем ни бывало засветится на выборы по очередному кругу.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:36

  Molchyn написав:Порошенко и Тимошенко были. Не скажу что они супер в управлении страной. Порошенко имел возможности для реформ но не воспользовался...

Порошенко имел возможность построить свою вертикаль и использовать власть в своих интересах при всем этом не потерять бизнес - он это сделал.
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