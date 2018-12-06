RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президент розповів, коли середня
зарплата може зрости до...

Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:33

Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до 10

Иногда лучше промолчать, чем сказать никому не нужные слова.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6869
З нами з: 03.11.08
Подякував: 375 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:05

Re: Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до

в тему зарплат, небольшой пост на тему доначисления долгов пользователям газа без счетчиков
https://www.facebook.com/anton.a.shvets ... 0845804446

а дальше довольно занятный коммент:

"Тот момент, когда ты довёл ситуацию до цугундера, внезапно огляделся по сторонам и понял, что какая-то х%рня происходит, и сколько б ты ни боролся с Коболевым за его космические зарплаты, а газ у бабушек твоих любимых всё равно мало того, что дорожает, так его ещё и начисляют в парадоксальных объёмах бабушкам твоим любимым.

И следить за этой ситуацией и недопущать ея должна НКРЕКП и её начальница госпожа Оксана Кривенко. А она допущает. Прямо даже скажем, способствует такой ситуации. Плодит её. Работает системно в пользу облгазов.

И ничего ты с этим сделать не можешь.

А знаешь, почему, Владимир Борисович? Потому что зарплата госпожи Кривенко за 2017 год - 286 499 гривен. То есть 900 долларов в месяц.

И вот что бывает, когда человек с зарплатой в 900 долларов в месяц регулирует рынок стоимостью в сотни миллиардов. Независимость такого независимого регулятора измеряется в минутах до принятия решения в пользу первого попавшегося олигарха. И эти минуты уже прошли, как мы и видим.

А вы, Владимир Борисович, сильнее пообещайте вжарить по первое число. Туфлей по столу постучите, вдруг поможет. Вы ж у нас мицный хазяйнуватель, у вас муха мимо рта не пролетит."
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2559
З нами з: 20.04.16
Подякував: 106 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:22

Верится с трудом...

"Керівники українських державних підприємств більше не отримуватимуть надзвичайно «космічну» зарплату, яку уряд планує переглянути під час укладання нових контрактів. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Верховній Раді під час «Години запитань до уряду».

«Всі ті контракти, у всіх високооплачуваних керівників державних компаній, які завершуються, будуть переглядатися на нових умовах з нормальними заробітними платами, а не «космічними». Я жодного контракту з “космічними” зарплатами не підпишу. Тобто зараз ці контракти завершуються, після цього ми будемо пропонувати абсолютно нормальні і помірні заробітні плати. Космос для них закінчився», – наголосив очільник українського уряду.

Окрім того, Гройсман нагадав, що раніше Кабмін прийняв рішення про обмеження виплат високих премій та винагород менеджерам державних підприємств."
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2603
З нами з: 05.01.14
Подякував: 262 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 06 гру, 2018 12:12
31 1656
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 13:51
shapo
Президент: з 1 січня воїн-контрактник першого року...
R2 » Чет 06 гру, 2018 14:33
1 40
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 14:33
max_us_ua
Рева розповів про новий вид соціальної допомоги
R2 » Сер 05 гру, 2018 17:17
2 133
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 11:55
romiks2009

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.