Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до...

Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:05

в тему зарплат, небольшой пост на тему доначисления долгов пользователям газа без счетчикова дальше довольно занятный коммент:"Тот момент, когда ты довёл ситуацию до цугундера, внезапно огляделся по сторонам и понял, что какая-то х%рня происходит, и сколько б ты ни боролся с Коболевым за его космические зарплаты, а газ у бабушек твоих любимых всё равно мало того, что дорожает, так его ещё и начисляют в парадоксальных объёмах бабушкам твоим любимым.И следить за этой ситуацией и недопущать ея должна НКРЕКП и её начальница госпожа Оксана Кривенко. А она допущает. Прямо даже скажем, способствует такой ситуации. Плодит её. Работает системно в пользу облгазов.И ничего ты с этим сделать не можешь.А знаешь, почему, Владимир Борисович? Потому что зарплата госпожи Кривенко за 2017 год - 286 499 гривен. То есть 900 долларов в месяц.И вот что бывает, когда человек с зарплатой в 900 долларов в месяц регулирует рынок стоимостью в сотни миллиардов. Независимость такого независимого регулятора измеряется в минутах до принятия решения в пользу первого попавшегося олигарха. И эти минуты уже прошли, как мы и видим.А вы, Владимир Борисович, сильнее пообещайте вжарить по первое число. Туфлей по столу постучите, вдруг поможет. Вы ж у нас мицный хазяйнуватель, у вас муха мимо рта не пролетит."