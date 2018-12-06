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Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:33
Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до 10
Иногда лучше промолчать, чем сказать никому не нужные слова.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:05
Re: Президент розповів, коли середня зарплата може зрости до
в тему зарплат, небольшой пост на тему доначисления долгов пользователям газа без счетчиков
а дальше довольно занятный коммент:
"Тот момент, когда ты довёл ситуацию до цугундера, внезапно огляделся по сторонам и понял, что какая-то х%рня происходит, и сколько б ты ни боролся с Коболевым за его космические зарплаты, а газ у бабушек твоих любимых всё равно мало того, что дорожает, так его ещё и начисляют в парадоксальных объёмах бабушкам твоим любимым.
И следить за этой ситуацией и недопущать ея должна НКРЕКП и её начальница госпожа Оксана Кривенко. А она допущает. Прямо даже скажем, способствует такой ситуации. Плодит её. Работает системно в пользу облгазов.
И ничего ты с этим сделать не можешь.
А знаешь, почему, Владимир Борисович? Потому что зарплата госпожи Кривенко за 2017 год - 286 499 гривен. То есть 900 долларов в месяц.
И вот что бывает, когда человек с зарплатой в 900 долларов в месяц регулирует рынок стоимостью в сотни миллиардов. Независимость такого независимого регулятора измеряется в минутах до принятия решения в пользу первого попавшегося олигарха. И эти минуты уже прошли, как мы и видим.
А вы, Владимир Борисович, сильнее пообещайте вжарить по первое число. Туфлей по столу постучите, вдруг поможет. Вы ж у нас мицный хазяйнуватель, у вас муха мимо рта не пролетит."
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:22
Верится с трудом...
"Керівники українських державних підприємств більше не отримуватимуть надзвичайно «космічну» зарплату, яку уряд планує переглянути під час укладання нових контрактів. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Верховній Раді під час «Години запитань до уряду».
«Всі ті контракти, у всіх високооплачуваних керівників державних компаній, які завершуються, будуть переглядатися на нових умовах з нормальними заробітними платами, а не «космічними». Я жодного контракту з “космічними” зарплатами не підпишу. Тобто зараз ці контракти завершуються, після цього ми будемо пропонувати абсолютно нормальні і помірні заробітні плати. Космос для них закінчився», – наголосив очільник українського уряду.
Окрім того, Гройсман нагадав, що раніше Кабмін прийняв рішення про обмеження виплат високих премій та винагород менеджерам державних підприємств."
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