Вже цього місяця кияни зможуть оплатити проїзд у наземному транспорті та метро пластиковими електронними картками та квитками з QR-кодом через валідатори
Дивися повний текст В грудні кияни зможуть платити за проїзд квитками з QR-кодом.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:38
В грудні кияни зможуть платити за проїзд квитками з QR-кодом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В грудні кияни зможуть платити за проїзд квитками з QR-кодом.
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:38
"необходимо связать билетом воедино как наземный транспорт, так и подземку" - хоть что-то хорошее сделают.
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:51
Re: В грудні кияни зможуть платити за проїзд квитками з QR-к
Приватовкая с байпасом подойдет?
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