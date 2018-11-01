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В грудні кияни зможуть платити
за проїзд квитками з QR-кодом

В грудні кияни зможуть платити за проїзд квитками з QR-кодом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:38

В грудні кияни зможуть платити за проїзд квитками з QR-кодом

Пропонуємо до обговорення:
Вже цього місяця кияни зможуть оплатити проїзд у наземному транспорті та метро пластиковими електронними картками та квитками з QR-кодом через валідатори

Дивися повний текст В грудні кияни зможуть платити за проїзд квитками з QR-кодом.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:38

"необходимо связать билетом воедино как наземный транспорт, так и подземку" - хоть что-то хорошее сделают.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:51

Re: В грудні кияни зможуть платити за проїзд квитками з QR-к

Приватовкая с байпасом подойдет?
p_a_l
 
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