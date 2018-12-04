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"Труками" з'явилися у Вінницькій області: поліція ловить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:44
Пропонуємо до обговорення:
Заплатити за швидку їзду доведеться від 250 до 500 гривень.
Дивися повний текст \"Труками\" з'явилися у Вінницькій області: поліція ловить \"лихачів\"
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Додано: Сер 05 гру, 2018 13:44
А что в Области уже появились хорошие дороги что можно лихачить?
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