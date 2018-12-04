RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Труками" з'явилися у
Вінницькій області: поліція ловить...

"Труками" з'явилися у Вінницькій області: поліція ловить...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:44

"Труками" з'явилися у Вінницькій області: поліція ловить...

Пропонуємо до обговорення:
Заплатити за швидку їзду доведеться від 250 до 500 гривень.

Дивися повний текст \"Труками\" з'явилися у Вінницькій області: поліція ловить \"лихачів\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85975
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:44

А что в Области уже появились хорошие дороги что можно лихачить?
p_a_l
 
Повідомлень: 1560
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укрзалізниця" пояснила технічну несправність у потязі...
R2 » Вів 04 гру, 2018 16:35
4 91
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 13:59
gerasimenko_oleg
Розмитнення "єврономерів": депутати хочуть призупинити...
R2 » Вів 04 гру, 2018 11:35
8 374
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 11:00
Nickoss1
За доставку пенсії в одні руки "Укрпошті" на рік платять...
R2 » Сер 05 гру, 2018 10:47
1 41
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 10:47
civ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64477)
05.12.2018 13:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.