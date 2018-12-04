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Нові пільги для ''єврономерів'': Южаніна зробила уточнення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 гру, 2018 14:22
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила глава податкового комітету.
Дивися повний текст Нові пільги для ''єврономерів'': Южаніна зробила уточнення
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Додано: Сер 05 гру, 2018 14:23
Тобто ніяких нових пільг б_ляхастим не буде.
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