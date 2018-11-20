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Нові пільги для ''єврономерів'':
Южаніна зробила уточнення

Нові пільги для ''єврономерів'': Южаніна зробила уточнення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:22

Нові пільги для ''єврономерів'': Южаніна зробила уточнення

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила глава податкового комітету.

Дивися повний текст Нові пільги для ''єврономерів'': Южаніна зробила уточнення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:23

Тобто ніяких нових пільг б_ляхастим не буде.
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:57

Их льгота - разрешение на растаможку "мрии". Но государство не учло тот факт, что большинство б***, пригоняя своюю "мрию" и не думало её растамаживать в будущем.
Они хотят просто ездить. Потому и нет активности у б*** в сторону легализации авто.
Также есть машины с тёмной историей или перебитыми номерами кузова, которые и не сунутся в сервисные центры. Вобщем частично в шрот пойдут б***.
Часть растаможат, конечно же, но более половины "мрий" останутся нелегальными.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:57

Острікова піариться як захисниця "знедолених" б***...
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:04

Штрафовать будут только через полгода. Пока можно поездить, а потом машину на разборку, и заявление об угоне - в полицию.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:34

  warlamp написав:Штрафовать будут только через полгода. Пока можно поездить, а потом машину на разборку, и заявление об угоне - в полицию.

Какое заявление? Машины-то не их.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:39

  airmax78 написав:
  warlamp написав:Штрафовать будут только через полгода. Пока можно поездить, а потом машину на разборку, и заявление об угоне - в полицию.
Какое заявление? Машины-то не их.
Як би то не було - Закон вже почав діяти... І на вулицях Львова кількість авто на іноземних б*** - різко зменшилось.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:41

  airmax78 написав:
  warlamp написав:Штрафовать будут только через полгода. Пока можно поездить, а потом машину на разборку, и заявление об угоне - в полицию.

Какое заявление? Машины-то не их.


Кто ввозил и пользовался - с того и спросят: вывози или плати .
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:50

  ricardo написав:Тобто ніяких нових пільг б_ляхастим не буде.


Буде. Талони на сто літрів бензину і комплект зимової гуми в подарунок! :D
warlamp
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