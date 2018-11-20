Про це заявила глава податкового комітету.
Дивися повний текст Нові пільги для ''єврономерів'': Южаніна зробила уточнення.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 14:22
Нові пільги для ''єврономерів'': Южаніна зробила уточнення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові пільги для ''єврономерів'': Южаніна зробила уточнення.
Додано: Сер 05 гру, 2018 14:57
Их льгота - разрешение на растаможку "мрии". Но государство не учло тот факт, что большинство б***, пригоняя своюю "мрию" и не думало её растамаживать в будущем.
Они хотят просто ездить. Потому и нет активности у б*** в сторону легализации авто.
Также есть машины с тёмной историей или перебитыми номерами кузова, которые и не сунутся в сервисные центры. Вобщем частично в шрот пойдут б***.
Часть растаможат, конечно же, но более половины "мрий" останутся нелегальными.
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:04
Штрафовать будут только через полгода. Пока можно поездить, а потом машину на разборку, и заявление об угоне - в полицию.
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:34
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:39
Як би то не було - Закон вже почав діяти... І на вулицях Львова кількість авто на іноземних б*** - різко зменшилось.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:41
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:50
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