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Нові пільги для ''єврономерів'': Южаніна зробила уточнення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 гру, 2018 14:22
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила глава податкового комітету.
Дивися повний текст Нові пільги для ''єврономерів'': Южаніна зробила уточнення
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R2
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Додано: Сер 05 гру, 2018 14:23
Тобто ніяких нових пільг б_ляхастим не буде.
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ricardo
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Додано: Сер 05 гру, 2018 14:57
Их льгота - разрешение на растаможку "мрии". Но государство не учло тот факт, что большинство б***, пригоняя своюю "мрию" и не думало её растамаживать в будущем.
Они хотят просто ездить. Потому и нет активности у б*** в сторону легализации авто.
Также есть машины с тёмной историей или перебитыми номерами кузова, которые и не сунутся в сервисные центры. Вобщем частично в шрот пойдут б***.
Часть растаможат, конечно же, но более половины "мрий" останутся нелегальными.
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Omega
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Додано: Сер 05 гру, 2018 15:57
Острікова піариться як захисниця "знедолених" б***...
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Сер 05 гру, 2018 18:04
Штрафовать будут только через полгода. Пока можно поездить, а потом машину на разборку, и заявление об угоне - в полицию.
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warlamp
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Додано: Сер 05 гру, 2018 18:34
warlamp написав:
Штрафовать будут только через полгода. Пока можно поездить, а потом машину на разборку, и заявление об угоне - в полицию.
Какое заявление? Машины-то не их.
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airmax78
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Додано: Сер 05 гру, 2018 18:39
airmax78 написав: warlamp написав:
Штрафовать будут только через полгода. Пока можно поездить, а потом машину на разборку, и заявление об угоне - в полицию.
Какое заявление? Машины-то не их.
Як би то не було - Закон вже почав діяти... І на вулицях Львова кількість авто на іноземних б*** - різко зменшилось.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Сер 05 гру, 2018 18:41
airmax78 написав: warlamp написав:
Штрафовать будут только через полгода. Пока можно поездить, а потом машину на разборку, и заявление об угоне - в полицию.
Какое заявление? Машины-то не их.
Кто ввозил и пользовался - с того и спросят: вывози или плати .
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warlamp
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Додано: Сер 05 гру, 2018 20:17
warlamp написав:
Кто ввозил и пользовался - с того и спросят: вывози или плати .
Понятие "верблюд" Вам знакомо ?
Ввозили машины совершенно другие люди, чаще всего иностранцы, которые давно уже покинули нашу страну.
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LutsMan
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