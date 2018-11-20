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Нові пільги для ''єврономерів'': Южаніна зробила уточнення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 гру, 2018 20:36
LutsMan написав: warlamp написав:
Кто ввозил и пользовался - с того и спросят: вывози или плати .
Понятие "верблюд" Вам знакомо ?
Ввозили машины совершенно другие люди, чаще всего иностранцы, которые давно уже покинули нашу страну.
Все мои знакомые-бл"херы ввозили авто по другой схеме: оформлялись на авторынке в Литве торговым представителем фирмы "Рогас и копытас" по Украине и "получали" в пользование служебный автомобиль.
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