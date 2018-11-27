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lifecell підвищить вартість більш ніж половини тарифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 гру, 2018 14:57
Пропонуємо до обговорення:
Оператор мобільного зв'язку компанія lifecell істотно підвищить вартість понад половини наявних тарифів і переводить низку абонентів на нові більш високі тарифи.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 14:57
С таким же успехом они могут просто закрыться.
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