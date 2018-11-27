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lifecell підвищить вартість
більш ніж половини тарифів

lifecell підвищить вартість більш ніж половини тарифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:57

lifecell підвищить вартість більш ніж половини тарифів

Пропонуємо до обговорення:
Оператор мобільного зв'язку компанія lifecell істотно підвищить вартість понад половини наявних тарифів і переводить низку абонентів на нові більш високі тарифи.

Дивися повний текст lifecell підвищить вартість більш ніж половини тарифів.
R2
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С таким же успехом они могут просто закрыться.
phantom_systems
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Д- досвидание, с таким удорожанием!
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:53

3 МОБ (годовой) = 250 грн в год с 50 мин на др. (все что выше по 30 коп), 2,5 Гб каждый месяц.
Хватает с головой....
stanislav_ysm
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:40

"это первое существенное повышение тарифов компании за последние два года"
Как же лживы их слова :roll:
Докажу просто, вот этим архивным фото пакета:

Зображення


При непрерывном пользовании было 79 грн за 30 дней. Они подняли абонентскую плату до 99 грн., затем до 119 грн, но уже за 28 дней. А теперь снова поднимают до 175 грн за 28 дней. Реально этот тариф дорожал в несколько этапов и суммарно больше чем в 2 раза.
EKO
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