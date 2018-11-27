Оператор мобільного зв'язку компанія lifecell істотно підвищить вартість понад половини наявних тарифів і переводить низку абонентів на нові більш високі тарифи.
Дивися повний текст lifecell підвищить вартість більш ніж половини тарифів.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 14:57
lifecell підвищить вартість більш ніж половини тарифів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст lifecell підвищить вартість більш ніж половини тарифів.
Додано: Сер 05 гру, 2018 16:53
3 МОБ (годовой) = 250 грн в год с 50 мин на др. (все что выше по 30 коп), 2,5 Гб каждый месяц.
Хватает с головой....
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:40
"это первое существенное повышение тарифов компании за последние два года"
Как же лживы их слова
Докажу просто, вот этим архивным фото пакета:
При непрерывном пользовании было 79 грн за 30 дней. Они подняли абонентскую плату до 99 грн., затем до 119 грн, но уже за 28 дней. А теперь снова поднимают до 175 грн за 28 дней. Реально этот тариф дорожал в несколько этапов и суммарно больше чем в 2 раза.
Додано: Сер 05 гру, 2018 19:54
Re: lifecell підвищить вартість більш ніж половини тарифів
Додано: Чет 06 гру, 2018 02:19
Re: lifecell підвищить вартість більш ніж половини тарифів
И что? И 95% населения "прожует" и это так как и КС и ватофон тоже поднимут тарифы.. подождут пока с ЛС народ начнет бежать)..
Для этого надо иметь мозги, как и при переходе на Интертелеком или Лайкамабайл... а еще поднять зад и заказать карточку.. Но это не наш путь)..будет просто рост "перезвони мне"... таскать трубу начнут только для входящих)
PS И да ...тссс про 3Моб, на их БС (там где есть а не на БС ватофона) сейчас хорошая связь особенно вечером без глюков и интернет почти на максимуме.. в сети мало абонентов. Вы вот сейчас насоветуете, а "понабегает" народу и что? Сеть то ляжет))
БС у 3Моб намного меньше чем у трех мобильных монстров и емкость сети не так и велика.
Додано: Чет 06 гру, 2018 08:38
Не самая большая беда, добавиться стоимость нескольких поездок на трамвае.
Тут за ЖКХ суммарно прислали счет в 6 000 грн, вот это размах, и главное не перебежишь к другим операторам, рынок поросята создавать не хотят, а так называемые рыночные цены подносят, а здесь копейки.
Додано: Чет 06 гру, 2018 14:42
Хотілося б нагадати Лайфу про те, що сталося з Піплнетом, земля йому пухом. Ті відверто грабували абонентів - наприклад, через механізм відставання оновлення стану рахунку (залишку пакетних мб, наприклад) від реального його стану. Піплнета більше нема - а так гарно починали))). Лайф намагається грабувати більш культурно. Але з огляду на його не надто широку абонентську базу - мені не зрозуміло, на що він розраховує. Хіба на те, що інші теж піднімуть ціни (водафон уже почав). У принципі, операторів можна зрозуміти - за курсу 5 грн за долар абоненти витрачали по 40 грн в середньому на номер, тож оператори хотіли б мати ті самі 8 доларів. Ню-ню, нехай спробують
Додано: Чет 06 гру, 2018 14:59
max_us_ua, курс 5 был 11 лет назад. С тех пор много что случилось, а цены на телекомовские услуги в баксовом эквиваленте имеют обыкновение со временем снижаться. Сейчас 10-мегабитный безлимитный Инет можно взять за 50 грн. 11 лет назад за 9 грн можно было купить разве что безлимитный дозвон на понятно какой скорости.
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