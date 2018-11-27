lifecell підвищить вартість більш ніж половини тарифів

Додано: Чет 06 гру, 2018 02:19

vladus17 написав: Д- досвидание, с таким удорожанием! Д- досвидание, с таким удорожанием!

stanislav_ysm написав: 3 МОБ (годовой) = 250 грн в год с 50 мин на др. (все что выше по 30 коп), 2,5 Гб каждый месяц.

Хватает с головой.... 3 МОБ (годовой) = 250 грн в год с 50 мин на др. (все что выше по 30 коп), 2,5 Гб каждый месяц.Хватает с головой....

И что? И 95% населения "прожует" и это так как и КС и ватофон тоже поднимут тарифы.. подождут пока с ЛС народ начнет бежать)..Для этого надо иметь мозги, как и при переходе на Интертелеком или Лайкамабайл... а еще поднять зад и заказать карточку.. Но это не наш путь)..будет просто рост "перезвони мне"... таскать трубу начнут только для входящих)PS И да ...тссс про 3Моб, на их БС (там где есть а не на БС ватофона) сейчас хорошая связь особенно вечером без глюков и интернет почти на максимуме.. в сети мало абонентов. Вы вот сейчас насоветуете, а "понабегает" народу и что? Сеть то ляжет))БС у 3Моб намного меньше чем у трех мобильных монстров и емкость сети не так и велика.