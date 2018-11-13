Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.
Дивися повний текст В аеропорту \"Київ\" літак зіткнувся з автомобілем.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 16:55
В аеропорту "Київ" літак зіткнувся з автомобілем
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Дивися повний текст В аеропорту \"Київ\" літак зіткнувся з автомобілем.
Додано: Сер 05 гру, 2018 16:55
..ЯК-40 ??!! сколько ему лет - лет 40 как минимум??!!...- находятся смертники, готовые летать на таком хламе, да еще и платить из собственного кармана за это?!!...
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