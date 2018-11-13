RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В аеропорту "Київ" літак
зіткнувся з автомобілем

В аеропорту "Київ" літак зіткнувся з автомобілем
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:55

В аеропорту "Київ" літак зіткнувся з автомобілем

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

Дивися повний текст В аеропорту \"Київ\" літак зіткнувся з автомобілем.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85979
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:55

..ЯК-40 ??!! сколько ему лет - лет 40 как минимум??!!...- находятся смертники, готовые летать на таком хламе, да еще и платить из собственного кармана за это?!!...
maestro71
 
Повідомлень: 1921
З нами з: 09.09.11
Подякував: 152 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Український лоукост SkyUp отримав четвертий літак
R2 » Чет 29 лис, 2018 20:14
1 71
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 20:14
EKO
Київ планує закупити 20 нових трамваїв
R2 » Вів 20 лис, 2018 10:02
5 184
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лис, 2018 16:56
EKO
В аеропорту "Бориспіль" затримали велику партію...
R2 » Вів 13 лис, 2018 14:29
1 101
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 14:29
papazina

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15641)
05.12.2018 17:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.