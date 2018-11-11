Про це повідомила прес-служба "Київводоканалу".
Дивися повний текст Киянам підвищили тарифи на холодну воду.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:03
Киянам підвищили тарифи на холодну воду
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Дивися повний текст Киянам підвищили тарифи на холодну воду.
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:03
Второй раз за полгода и как обычно, без экономического обоснования. "Вот ур*ды".
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:10
Ми здобули!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:14
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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