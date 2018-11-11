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Киянам підвищили тарифи на холодну воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:03
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба "Київводоканалу".
Дивися повний текст Киянам підвищили тарифи на холодну воду
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R2
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:03
Второй раз за полгода и как обычно, без экономического обоснования. "Вот ур*ды".
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EKO
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:14
EKO написав:
Второй раз за полгода и как обычно, без экономического обоснования. "Вот ур*ды".
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:43
в статье вместо "грн. и коп." указано "тыс." и "грн."? ))
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Tamagoch
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:49
Tamagoch написав:
в статье вместо "грн. и коп." указано "тыс." и "грн."? ))
А это будет папиздже(с).
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MAUS
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Додано: Сер 05 гру, 2018 18:19
Ремонтов плановых трубопровода нет, а цены просто улёт
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anton_gms
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