Про це повідомила прес-служба "Київводоканалу".
Дивися повний текст Киянам підвищили тарифи на холодну воду.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:03
Киянам підвищили тарифи на холодну воду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянам підвищили тарифи на холодну воду.
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:03
Второй раз за полгода и как обычно, без экономического обоснования. "Вот ур*ды".
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:14
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:49
Додано: Чет 06 гру, 2018 11:03
Re: Киянам підвищили тарифи на холодну воду
Так повысили 14.10 Или кто то проспал
Додано: Чет 06 гру, 2018 14:45
Re: Киянам підвищили тарифи на холодну воду
фигня полная. Мне это сложно даже выговорить - вода за ГОД подорожает мне примерно на 25грн. Это чашка кофе, господа с финансового форума.
такое ощущение, что нищеброд на нищеброде - одним вода сказочно дорога (видимо, в бассейнах круглый год меняют раз в неделю), другим подорожние связи на Лайфе на 10 грн в месяц нанесет непоправимый удар по бюджету.
тут на соседней ветке кто-то правильно написал, что когда приходит счет за отопление порядка 6К грн., еще повод загрустить..
Додано: Чет 06 гру, 2018 14:54
sequence
Суть в ином, никаких качественно новых услуг или качественного уровня не предоставляется, но цены растут сами по себе причем раз за разом. Взять к примеру ЖЕК, там вообще даже услуги не предоставляются, а цены растут...
Хотел бы я посмотреть, как в той же Польше, Франции платили бы без предоставления услуг и еще радовались. Нонсенс.
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