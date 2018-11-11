Киянам підвищили тарифи на холодну воду

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sequence написав:фигня полная. Мне это сложно даже выговорить - вода за ГОД подорожает мне примерно на 25грн. Это чашка кофе, господа с финансового форума. такое ощущение, что нищеброд на нищеброде - одним вода сказочно дорога (видимо, в бассейнах круглый год меняют раз в неделю), другим подорожние связи на Лайфе на 10 грн в месяц нанесет непоправимый удар по бюджету. тут на соседней ветке кто-то правильно написал, что когда приходит счет за отопление порядка 6К грн., еще повод загрустить..
Подорожало на 3 гривны за куб. Вы что, менее 8 кубов в год пользуетесь? Живете один и толчек не смываете? И чего за чужие кошельки пишете? Нравится -платите, а другие не хотят быть ЛОХАМИ. Потому и задают вопросы.