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Киянам підвищили
тарифи на холодну воду

Киянам підвищили тарифи на холодну воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:25

  sequence написав:фигня полная. Мне это сложно даже выговорить - вода за ГОД подорожает мне примерно на 25грн. Это чашка кофе, господа с финансового форума.
такое ощущение, что нищеброд на нищеброде - одним вода сказочно дорога (видимо, в бассейнах круглый год меняют раз в неделю), другим подорожние связи на Лайфе на 10 грн в месяц нанесет непоправимый удар по бюджету.
тут на соседней ветке кто-то правильно написал, что когда приходит счет за отопление порядка 6К грн., еще повод загрустить..


Подорожало на 3 гривны за куб. Вы что, менее 8 кубов в год пользуетесь? Живете один и толчек не смываете? И чего за чужие кошельки пишете? Нравится -платите, а другие не хотят быть ЛОХАМИ. Потому и задают вопросы.
Nanet
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:04

  Nanet написав:... а другие не хотят быть ЛОХАМИ. Потому и задают вопросы.

А кому и где, простите, эти "не лохи" задают вопросы? -- друг-другу на кухне тихонечько -- что бы не услышал кто?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:57

  _hunter написав:
  Nanet написав:... а другие не хотят быть ЛОХАМИ. Потому и задают вопросы.

А кому и где, простите, эти "не лохи" задают вопросы? -- друг-другу на кухне тихонечько -- что бы не услышал кто?..


Я, например, вчера задала вопросы в Лайфе и мне дали лучший пакет на 40 грв дешевле, чем предлагали в смс-ке
Nanet
 
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  #<12
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