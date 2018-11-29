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Рева розповів про новий
вид соціальної допомоги

Рева розповів про новий вид соціальної допомоги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:17

Рева розповів про новий вид соціальної допомоги

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова Міністерства соціальної політики.

Дивися повний текст Рева розповів про новий вид соціальної допомоги.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:41

я правильно понял? на детей инвалидов 1400 грн., а на тех, "кто еще не получил инвалидность" 4000? :shock:
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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