Про це повідомив голова Міністерства соціальної політики.
Дивися повний текст Рева розповів про новий вид соціальної допомоги.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:17
Рева розповів про новий вид соціальної допомоги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева розповів про новий вид соціальної допомоги.
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:41
я правильно понял? на детей инвалидов 1400 грн., а на тех, "кто еще не получил инвалидность" 4000?
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