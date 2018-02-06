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НБУ зареєстрував
нову банківську групу

НБУ зареєстрував нову банківську групу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:05

НБУ зареєстрував нову банківську групу

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляється на сайті НБУ, відповідне рішення прийнято 3 грудня.

Дивися повний текст НБУ зареєстрував нову банківську групу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:05

вслед за молдаваном https://www.minprom.ua/news/249557.html
Мизантрóп
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