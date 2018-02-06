Як повідомляється на сайті НБУ, відповідне рішення прийнято 3 грудня.
Дивися повний текст НБУ зареєстрував нову банківську групу.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 18:05
НБУ зареєстрував нову банківську групу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ зареєстрував нову банківську групу.
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:05
вслед за молдаваном
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