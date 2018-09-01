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Державний «Укргазбанк» увійшов
до трійки найкращих...

Державний «Укргазбанк» увійшов до трійки найкращих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:56

Державний «Укргазбанк» увійшов до трійки найкращих...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно нового рейтингу роботодавців України, проведеного журналом «Фокус», у 10-ти найважливіших галузях економіки, що формують внутрішній валовий продукт, ПАТ «АБ «Укргазбанк», увійшов до трійки найкращих роботодавців у сфері «Банки та фінанси».

Дивися повний текст Державний «Укргазбанк» увійшов до трійки найкращих роботодавців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:56

Не тут його треба піарити, а в Економісті чи Валл Стріт Джорнал
noyesnoyes
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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