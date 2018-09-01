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Державний «Укргазбанк» увійшов
до трійки найкращих...

Державний «Укргазбанк» увійшов до трійки найкращих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:56

Державний «Укргазбанк» увійшов до трійки найкращих...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно нового рейтингу роботодавців України, проведеного журналом «Фокус», у 10-ти найважливіших галузях економіки, що формують внутрішній валовий продукт, ПАТ «АБ «Укргазбанк», увійшов до трійки найкращих роботодавців у сфері «Банки та фінанси».

Дивися повний текст Державний «Укргазбанк» увійшов до трійки найкращих роботодавців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:56

Не тут його треба піарити, а в Економісті чи Валл Стріт Джорнал
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:45

Все одно держава не продасть цей банк задорого. Вони свого часу намагалися ставки задирати, щоб пасивами наповнити, а наявні активи - часто токсичні (хто буде купувати банк із гривневим кредитним портфелем, в якому значна частина припускає відшкодування частини чи й усіх відсотків державою?). Був момент, коли (упродовж майже року) через, як мені здається, технічну помилку банк платив рівно у два рази більше відсотків, ніж заявлена відсоткова ставка (я не помиляюся, рахувати вмію - сам працював у банку, але не в цьому). А може, просто мені пощастило відкрити той самий депозит, що й якийсь чиновник, причетний до прийняття рішень у банку.

П. С. Щодо якості персоналу: чомусь в Одесі відділення працюють на 99 балів із ста (я був у двох відділеннях), а в Кіровограді та Дніпрі - на від'ємне число. Щось дивне. І це один і той самий роботодавець одних працівників мотивував, а інші, мабуть, за миску рису з-під палки працюють? Щось тут не так...
max_us_ua
 
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На сайте "отзывы о работодателях" иное мнение работников
Moimir
 
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