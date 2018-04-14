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Як зростуть ціни на сигарети
в 2019 році (інфографіка)

Як зростуть ціни на сигарети в 2019 році (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:00

Як зростуть ціни на сигарети в 2019 році (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Пачка може подорожчати, залежно від виробника, на цілих 5-8 грн.

Дивися повний текст Як зростуть ціни на сигарети в 2019 році (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:01

кидаю курити
bobo
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:32

Оборудование для самопала уже покупают =) Самосад с качественными фильтрами, бумагой и ценой на половину меньше. Такими вот методами они борются не за здоровье, а привлекают в теневой бизнес игроков.
tyson20072007
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:41

а я вот лет 5 назад бросил курить банально из-за ужасного качества сигарет- пых-пых как пыль и усе- нема сигареты, одни стрючки торчат негорящие.... абидно стало за такой развод и послал их в одно место, что и всем курящим желаю :)
holodlar
 
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