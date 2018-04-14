Пачка може подорожчати, залежно від виробника, на цілих 5-8 грн.
Дивися повний текст Як зростуть ціни на сигарети в 2019 році (інфографіка).
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:00
Як зростуть ціни на сигарети в 2019 році (інфографіка)
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Дивися повний текст Як зростуть ціни на сигарети в 2019 році (інфографіка).
Додано: Сер 05 гру, 2018 21:32
Оборудование для самопала уже покупают =) Самосад с качественными фильтрами, бумагой и ценой на половину меньше. Такими вот методами они борются не за здоровье, а привлекают в теневой бизнес игроков.
Додано: Сер 05 гру, 2018 21:41
а я вот лет 5 назад бросил курить банально из-за ужасного качества сигарет- пых-пых как пыль и усе- нема сигареты, одни стрючки торчат негорящие.... абидно стало за такой развод и послал их в одно место, что и всем курящим желаю :)
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