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Держпідприємства України
масово працюють у збиток

Держпідприємства України масово працюють у збиток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:52

Держпідприємства України масово працюють у збиток

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Дивися повний текст Держпідприємства України масово працюють у збиток.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:52

А состояния их руководителей включая соевую крысу - растут. Совпадение?
vitali_kalinin
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