Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.
Дивися повний текст Держпідприємства України масово працюють у збиток.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 21:52
Держпідприємства України масово працюють у збиток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держпідприємства України масово працюють у збиток.
Додано: Сер 05 гру, 2018 21:52
А состояния их руководителей включая соевую крысу - растут. Совпадение?
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