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Китайська компанія хоче покрити весь світ безкоштовним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 гру, 2018 23:47
Пропонуємо до обговорення:
Багато великих корпорацій на кшталт Facebook, SpaceX і Google неодноразово заявляли, що ведуть розробки в сфері створення глобального інтернету, який надасть доступ до Всесвітньої павутини в будь-якій точці нашої планети.
Дивися повний текст Китайська компанія хоче покрити весь світ безкоштовним інтернетом
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Додано: Сер 05 гру, 2018 23:47
Круто!
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agent_33333
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Додано: Чет 06 гру, 2018 00:11
Ага радуйтесь бесплатно интернет.
Этот интернет нужен для подключения вашей кредитной карты к сети, и других следящих устройств
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anna_slepko
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:30
anna_slepko написав:
Ага радуйтесь бесплатно интернет.
Этот интернет нужен для подключения вашей кредитной карты к сети, и других следящих устройств
Чипизация!?!!
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sergnemo68
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:44
anna_slepko написав:
Ага радуйтесь бесплатно интернет.
Этот интернет нужен для подключения вашей кредитной карты к сети, и других следящих устройств
Сейчас иначе?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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