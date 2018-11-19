RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Китайська компанія хоче покрити
весь світ безкоштовним...

Китайська компанія хоче покрити весь світ безкоштовним...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:47

Китайська компанія хоче покрити весь світ безкоштовним...

Пропонуємо до обговорення:
Багато великих корпорацій на кшталт Facebook, SpaceX і Google неодноразово заявляли, що ведуть розробки в сфері створення глобального інтернету, який надасть доступ до Всесвітньої павутини в будь-якій точці нашої планети.

Дивися повний текст Китайська компанія хоче покрити весь світ безкоштовним інтернетом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85997
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:47

Круто!
agent_33333
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 21.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 00:11

Ага радуйтесь бесплатно интернет.
Этот интернет нужен для подключения вашей кредитной карты к сети, и других следящих устройств
anna_slepko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 09.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:30

  anna_slepko написав:Ага радуйтесь бесплатно интернет.
Этот интернет нужен для подключения вашей кредитной карты к сети, и других следящих устройств

Чипизация!?!! :shock:
sergnemo68
Аватар користувача
 
Повідомлень: 246
З нами з: 28.07.15
Подякував: 277 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:44

  anna_slepko написав:Ага радуйтесь бесплатно интернет.
Этот интернет нужен для подключения вашей кредитной карты к сети, и других следящих устройств

Сейчас иначе?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6676
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4386 раз.
Подякували: 1585 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:50

  sergnemo68 написав:
  anna_slepko написав:Ага радуйтесь бесплатно интернет.
Этот интернет нужен для подключения вашей кредитной карты к сети, и других следящих устройств

Чипизация!?!! :shock:


..я бы сказал - скорее: чайнизация!!!
maestro71
 
Повідомлень: 1922
З нами з: 09.09.11
Подякував: 152 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:53

  anna_slepko написав:Ага радуйтесь бесплатно интернет.
Этот интернет нужен для подключения вашей кредитной карты к сети, и других следящих устройств

Граждане, носите шапочки из фольги! :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22830
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 5145 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:48

Читаем внимательно:
к 2026 году смогут предоставить спутниковый интернет
...
LinkSure выведет 272 спутника
...
первый из которых... уже в 2019 году
...
Еще десять... к 2020 году

Т.е., чтобы на орбите было 272 к 2026, надо ежегодно запускать в 2020-2025 гг. по (272-11):6=43,5 спутника или по 3,6 ежемесячно. Ракет хватит?
yanyura
 
Повідомлень: 3901
З нами з: 09.01.09
Подякував: 917 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Росія хоче спростити надання громадянства РФ українцям
R2 » Сер 05 гру, 2018 10:51
2 67
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 11:00
Подолянин
Компанія Ілона Маска проклала перший тунель для Hyperloop
R2 » Чет 22 лис, 2018 00:29
1 93
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 00:29
EKO
Ілон Маск хоче випускати текілу: Мексика не дає
R2 » Пон 19 лис, 2018 00:25
4 216
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лис, 2018 09:30
qrio92

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.