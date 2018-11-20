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Власники відеокарт Asus зможуть
майнити криптовалюту,...

Власники відеокарт Asus зможуть майнити криптовалюту,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:35

Власники відеокарт Asus зможуть майнити криптовалюту,...

Пропонуємо до обговорення:
Таку заяву тайванська компанія зробила напередодні після підписання партнерської угоди з постачальником додатків для майнінгу Quantumcloud.

Дивися повний текст Власники відеокарт Asus зможуть майнити криптовалюту, поки комп'ютер не використовується.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:35

В тексте: "GPU от Asus".
Asus не производит графические процессоры, в видеокартах они используют GPU других производителей.
avk
 
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