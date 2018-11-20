Таку заяву тайванська компанія зробила напередодні після підписання партнерської угоди з постачальником додатків для майнінгу Quantumcloud.
Дивися повний текст Власники відеокарт Asus зможуть майнити криптовалюту, поки комп'ютер не використовується.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 08:35
Власники відеокарт Asus зможуть майнити криптовалюту,...
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Дивися повний текст Власники відеокарт Asus зможуть майнити криптовалюту, поки комп'ютер не використовується.
Додано: Чет 06 гру, 2018 08:35
В тексте: "GPU от Asus".
Asus не производит графические процессоры, в видеокартах они используют GPU других производителей.
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