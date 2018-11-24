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Вчені хочуть охолодити
Землю за допомогою спреїв

Вчені хочуть охолодити Землю за допомогою спреїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:46

Вчені хочуть охолодити Землю за допомогою спреїв

Пропонуємо до обговорення:
Але, як виявилося, йшлося лише про те, щоб перевірити, чи здійсненна сонячна геоінженерія з технічної та економічної точок зору в принципі.

Дивися повний текст Вчені хочуть охолодити Землю за допомогою спреїв.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:46

Прежде чем проводить подобные рискованные эксперименты с климатом Земли, надо сначала придумать, как нагреть планету, если что-то пойдёт не так, или взорвётся какой-нибудь сверхвулкан и атмосферу заволочёт пылью, не пропускающей значительную часть солнечной энергии.
avk
 
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