Але, як виявилося, йшлося лише про те, щоб перевірити, чи здійсненна сонячна геоінженерія з технічної та економічної точок зору в принципі.
Дивися повний текст Вчені хочуть охолодити Землю за допомогою спреїв.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 08:46
Вчені хочуть охолодити Землю за допомогою спреїв
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вчені хочуть охолодити Землю за допомогою спреїв.
Додано: Чет 06 гру, 2018 08:46
Прежде чем проводить подобные рискованные эксперименты с климатом Земли, надо сначала придумать, как нагреть планету, если что-то пойдёт не так, или взорвётся какой-нибудь сверхвулкан и атмосферу заволочёт пылью, не пропускающей значительную часть солнечной энергии.
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