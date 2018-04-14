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Як наступного року зросте
ціна на опалення (інфографіка)

Як наступного року зросте ціна на опалення (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:57

Як наступного року зросте ціна на опалення (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
В Україні у наступному році ціни виростуть всього на 7,4%.

Дивися повний текст Як наступного року зросте ціна на опалення (інфографіка).
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