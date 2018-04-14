В Україні у наступному році ціни виростуть всього на 7,4%.
Дивися повний текст Як наступного року зросте ціна на опалення (інфографіка).
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Додано: Чет 06 гру, 2018 08:57
Як наступного року зросте ціна на опалення (інфографіка)
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Дивися повний текст Як наступного року зросте ціна на опалення (інфографіка).
Додано: Чет 06 гру, 2018 08:57
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