Про це повідомила прес-служба суду.
Дивися повний текст ВС визнав за облгазами обов'язок власним коштом встановлювати лічильники населенню.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:32
ВС визнав за облгазами обов'язок власним коштом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВС визнав за облгазами обов'язок власним коштом встановлювати лічильники населенню.
Додано: Чет 06 гру, 2018 09:56
Ну вот, теперь есть официальное оправдание очередному повышению тарифов. "Счётчики дорогие, нужны деньги чтобы купить/установить." И повысят ВСЕМ тарифы раза в полтора.
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