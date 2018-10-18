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ВС визнав за облгазами
обов'язок власним коштом...

ВС визнав за облгазами обов'язок власним коштом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:32

ВС визнав за облгазами обов'язок власним коштом...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба суду.

Дивися повний текст ВС визнав за облгазами обов'язок власним коштом встановлювати лічильники населенню.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:32

Ещё бы по воде и отоплению общему принять такое постановление...
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:56

Ну вот, теперь есть официальное оправдание очередному повышению тарифов. "Счётчики дорогие, нужны деньги чтобы купить/установить." И повысят ВСЕМ тарифы раза в полтора.
N0mad
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