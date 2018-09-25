|
|
|
КС визнав неконституційним зменшення окладу суддів...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:16
Пропонуємо до обговорення:
Конституційний суд України (КС) визнав неконституційним зменшення посадового окладу судді місцевого суду та позбавлення права суддів, які не здійснюють правосуддя, на отримання доплат до окладу.
Дивися повний текст КС визнав неконституційним зменшення окладу суддів місцевих судів та відсутність доплат
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85989
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:17
Освежим память...
1) судьи решили, что простым людям уменьшать пенсии конституционно (вспомним как пример чернобыльцев и афганцев)
2) судьи решили, что судьям людям уменьшать пенсии НЕ конституционно
-
ЯЧитатель
-
-
- Повідомлень: 292
- З нами з: 15.03.13
- Подякував: 1076 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|35
|
Чет 06 гру, 2018 09:56
N0mad
|
|8
|345
|
|
|1
|94
|
Вів 25 вер, 2018 10:34
Пенс
|