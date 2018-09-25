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КС визнав неконституційним
зменшення окладу суддів...

КС визнав неконституційним зменшення окладу суддів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:16

КС визнав неконституційним зменшення окладу суддів...

Пропонуємо до обговорення:
Конституційний суд України (КС) визнав неконституційним зменшення посадового окладу судді місцевого суду та позбавлення права суддів, які не здійснюють правосуддя, на отримання доплат до окладу.

Дивися повний текст КС визнав неконституційним зменшення окладу суддів місцевих судів та відсутність доплат.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:17

Освежим память...
1) судьи решили, что простым людям уменьшать пенсии конституционно (вспомним как пример чернобыльцев и афганцев)
2) судьи решили, что судьям людям уменьшать пенсии НЕ конституционно
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:59

Судьи всегда решают так, как им выгодно. Или за что им заплатят.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:59

Нагло и цинично.Своя рука владыка.До смены власти спешат обеспечить себе бесзаботную жизнь.
sena_2008atp
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