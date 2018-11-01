"Подивимося щодо Лівії та Нігерії", - сказав він журналістам.
Дивися повний текст Венесуела і Іран можуть отримати звільнення від скорочень нафтовидобутку.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 10:20
Венесуела і Іран можуть отримати звільнення від...
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Дивися повний текст Венесуела і Іран можуть отримати звільнення від скорочень нафтовидобутку.
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:20
то есть можно сделать вывод, что ОПЕК смотрит на показатели бюджета стран-участниц, и исходя из этого принимает решение о поблажках? Так как именно у этих двух лузеров полная задница с доходами бюджета. Получается, нефть это не товар в его экономическом смысле (по мнению участников ОПЕК), а инструмент для принуждения других стран услуживать и обеспечивать петрократиям необходимое пропитание
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