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Венесуела і Іран можуть
отримати звільнення від...

Венесуела і Іран можуть отримати звільнення від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:20

Венесуела і Іран можуть отримати звільнення від...

Пропонуємо до обговорення:
"Подивимося щодо Лівії та Нігерії", - сказав він журналістам.

Дивися повний текст Венесуела і Іран можуть отримати звільнення від скорочень нафтовидобутку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:20

то есть можно сделать вывод, что ОПЕК смотрит на показатели бюджета стран-участниц, и исходя из этого принимает решение о поблажках? Так как именно у этих двух лузеров полная задница с доходами бюджета. Получается, нефть это не товар в его экономическом смысле (по мнению участников ОПЕК), а инструмент для принуждения других стран услуживать и обеспечивать петрократиям необходимое пропитание
redmax11
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