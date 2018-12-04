Угорський лоукостер Wizz Air веде переговори з аеропортом Бориспіль і розглядає аеропорт Бориспіль в якості альтернативи Жулян в майбутньому.
Дивися повний текст Wizz Air задумався про зміну \"домашнього\" аеропорту в Україні.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 10:49
Wizz Air задумався про зміну "домашнього" аеропорту в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Wizz Air задумався про зміну \"домашнього\" аеропорту в Україні.
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:49
Это они зря. Такси в Жуляны дешевле. Как садили A321 лично видел. Беленький такой был:)))
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:57
Так это его садили с неполной загрузкой, а если с полной то по безопасности нельзя на такую короткую полосу как в Жулянах и удлинять ее вроде как некуда так как в городе, там застройки
Додано: Чет 06 гру, 2018 11:03
Думаю что с открытием старого терминала только для чартеров и лоукостов точно перейдут.
Додано: Чет 06 гру, 2018 11:07
Дарма, з Жулян зручніше. 10 хв. ходу і ти на ст. міської електрични, 2 ззупинки і ти на залізничному вокзалі. Це все плюси.
А літаки у них забиті під завязку. Летіли у Братиславу, туби і назад, жодного вільного місця! "Зубожілі українці" у Відень перлися, туди з Братислави 55км і доїхати навіть дещевше як з віденського аеропорту!
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