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Wizz Air задумався про зміну "домашнього" аеропорту в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:34
Борисполь однозначно лучше :)
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Rainbow
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