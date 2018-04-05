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Ольга Кабачна: вітростанції в
Зоні відчуження. Аргументи...

Ольга Кабачна: вітростанції в Зоні відчуження. Аргументи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:52

Ольга Кабачна: вітростанції в Зоні відчуження. Аргументи...

Пропонуємо до обговорення:
7 листопада 2018 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення земельних ділянок на території зони відчуження

Дивися повний текст Ольга Кабачна: вітростанції в Зоні відчуження. Аргументи «за» і «проти».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:53

Всегда удивляют статьи на Финансах: обычно урезают так, что трудно понять смысл.
А здесь наоборот: Ольга Кабачная , которая урвала цитат с разных источников, и получилась статья ниочем, но очень большая.
zloy_ukr
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