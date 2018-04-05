7 листопада 2018 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення земельних ділянок на території зони відчуження
Дивися повний текст Ольга Кабачна: вітростанції в Зоні відчуження. Аргументи «за» і «проти».
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Додано: Чет 06 гру, 2018 10:52
Ольга Кабачна: вітростанції в Зоні відчуження. Аргументи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ольга Кабачна: вітростанції в Зоні відчуження. Аргументи «за» і «проти».
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:53
Всегда удивляют статьи на Финансах: обычно урезают так, что трудно понять смысл.
А здесь наоборот: Ольга Кабачная , которая урвала цитат с разных источников, и получилась статья ниочем, но очень большая.
Додано: Чет 06 гру, 2018 11:56
Ветрячки во многих местах можно поставить, если уж так неймется, а такая популяция диких лошадей, как в Зоне отчуждения, единственная.
Додано: Чет 06 гру, 2018 14:13
И чем они помешают этой популяции лошадей то?
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