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Гройсман допускає дострокове припинення воєнного стану
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 гру, 2018 11:11
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман допускає можливість дострокового припинення воєнного стану в разі нормалізації ситуації і зникнення загроз для країни.
Дивися повний текст Гройсман допускає дострокове припинення воєнного стану
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Додано: Чет 06 гру, 2018 11:11
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