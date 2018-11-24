Про це заявив голова Нацбанку Яків Смолій.
Дивися повний текст Стала відома дата отримання нового траншу від МВФ.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 12:04
Стала відома дата отримання нового траншу від МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стала відома дата отримання нового траншу від МВФ.
Додано: Чет 06 гру, 2018 15:59
Судя по цифрам ожидают получить 1,4 млрд. дол.
А в 2019 году Украина должна вернуть МВФ долгов на 1,9 млрд долларов. И часть выплат вроде как в первых числах января.
Короче, как обычно, на одном листике дадут и спишут.Кредит для поддержки пети и вовы до выборов.
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