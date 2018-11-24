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Стала відома дата отримання
нового траншу від МВФ

Стала відома дата отримання нового траншу від МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:04

Стала відома дата отримання нового траншу від МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова Нацбанку Яків Смолій.

Дивися повний текст Стала відома дата отримання нового траншу від МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:59

Судя по цифрам ожидают получить 1,4 млрд. дол.

А в 2019 году Украина должна вернуть МВФ долгов на 1,9 млрд долларов. И часть выплат вроде как в первых числах января.
Короче, как обычно, на одном листике дадут и спишут.Кредит для поддержки пети и вовы до выборов.
EKO
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