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На Харківщині відкрили нове газове родовище
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:11
Пропонуємо до обговорення:
Державна компанія "Укргазвидобування" заявила про відкриття нового газового родовища в Україні.
Дивися повний текст На Харківщині відкрили нове газове родовище
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