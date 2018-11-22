Державна компанія "Укргазвидобування" заявила про відкриття нового газового родовища в Україні.
Дивися повний текст На Харківщині відкрили нове газове родовище.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 12:11
На Харківщині відкрили нове газове родовище
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Харківщині відкрили нове газове родовище.
Додано: Чет 06 гру, 2018 14:02
-Если раньше, во времена СССР, страна добывала около 70 миллиардов кубометров газа в год, то сейчас – около 20 миллиардов кубометров.-- Может вопрос не в утрате потенциала а истощение запасов газа? Нельзя добывать то чего нет.
Додано: Чет 06 гру, 2018 14:07
Re: На Харківщині відкрили нове газове родовище
Воно є, тільки дорожче, але ж хитродупі пересічні хочуть і багато, і задарма, а так не буває.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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